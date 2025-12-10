Padres del Club Unión Vecinal denuncian malos tratos y uso de pirotecnia en la cancha de Alianza

Durante el fin de semana, en el marco de los partidos de divisiones inferiores, familias y jugadores del Club Unión Vecinal de Neuquén denunciaron haber sufrido situaciones de malos tratos y uso de pirotecnia en la cancha del Club Alianza.

Según relataron los padres, al llegar al predio ya se escuchaban explosiones tanto dentro como fuera de la cancha, situación que generó miedo y nerviosismo entre los niños que se preparaban para disputar sus encuentros.

Un de los padres presentes explicó que “la pirotecnia empezó desde muy temprano y los chicos estaban muy asustados. Fuimos a acompañarlos a jugar y terminamos viviendo un momento desagradable”. A estos hechos se sumaron —según afirmaron las familias— amenazas verbales por parte de algunos simpatizantes del club local.

Ante esta situación, los padres de Unión Vecinal presentaron una denuncia formal ante Lifune, la liga que regula la actividad futbolística regional, para que se investiguen los hechos y se tomen medidas de seguridad que eviten situaciones similares en próximos encuentros.