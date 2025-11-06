Padres de la Escuela 269 de Filli Dei piden ayuda por el abandono del establecimiento

Un grupo de padres de la Escuela N.º 269 de Filli Dei manifestó su preocupación por el estado de abandono que atraviesa la institución rural y solicitó la intervención de las autoridades locales para obtener soluciones urgentes.

“La escuela está totalmente abandonada”, expresó una de las madres, quien junto a otros padres decidió presentarse en el Concejo Deliberante de Cutral Co para pedir asistencia y mejoras en el edificio escolar.

De acuerdo con lo informado, los directivos del establecimiento están al tanto del reclamo y han comunicado la situación al Distrito de Educación, organismo responsable de llevar adelante las refacciones necesarias.

Sin embargo, ante la falta de respuestas concretas, los padres autoconvocados resolvieron entregar notas formales a los concejales solicitando recursos y acompañamiento para mejorar las condiciones del edificio, con el objetivo de garantizar un espacio adecuado y seguro para los alumnos.