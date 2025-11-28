Padre e hijo en bicicleta fueron embestidos por un auto en el barrio Ruca Quimey

La tarde del jueves se registró un accidente en la intersección de las calles San Juan y Nolasco, en el barrio Ruca Quimey, cuando un padre que circulaba en bicicleta junto a su hijo fue embestido por un automóvil.

Según relató el hombre atropellado, ambos se dirigían al Jardín N.º 4 cuando fueron sorprendidos por el vehículo. La conductora del auto afirmó que no los había visto, aunque testigos indicaron que llevaba el celular en la mano al momento del impacto.

A pesar del choque, afortunadamente ninguno de los dos sufrió lesiones de gravedad. Personal de emergencias asistió en el lugar y se realizaron las actuaciones correspondientes.