Padre de alumna de la Escuela N°138 denunció maltrato por parte de una docente

Un padre de una alumna que asiste a la Escuela N°138 denunció públicamente un presunto caso de maltrato por parte de una docente del turno mañana, situación que estaría afectando emocionalmente a su hija y a otros estudiantes del curso.

Según relató el padre, su hija –quien padece epilepsia y sufre de convulsiones, condición conocida por el personal del establecimiento– fue maltratada por la docente luego de solicitar permiso para ir al baño debido a una mancha en su ropa provocada por su periodo. El padre aseguró que la respuesta de la maestra fue inapropiada y poco empática ante una situación delicada para cualquier estudiante, y más aún considerando el estado de salud de la menor.

“Mi hija me contó que la maestra muchas veces les dice que no está de humor, y no los trata bien. Esta vez fue por una situación íntima, y la hizo sentir avergonzada”, explicó. Además, señaló que desde hace cinco años esperan una intervención formal por parte de la supervisión escolar, ya que también han denunciado casos de bullying hacia la niña, sin respuestas concretas hasta el momento.

Por su parte, la madre de la alumna sostuvo que cuenta con audios donde la docente se refiere de manera inapropiada a los alumnos, y afirmó que el maltrato no solo estaría dirigido a su hija, sino que afectaría a todo el grado.

“Nosotros como padres solicitamos la suspensión inmediata de esta docente, y esperamos una respuesta urgente del equipo directivo”, manifestaron.

🔹 Desde la comunidad de padres, exigen que se tomen medidas concretas para garantizar un ambiente seguro y saludable para todos los alumnos.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la dirección de la Escuela N°138 ni de autoridades del Distrito Escolar correspondiente. Se espera que en los próximos días haya avances en el tratamiento del caso.