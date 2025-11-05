Pacientes electrodependientes padecen los cortes de energía en Cutral Co

Un corte de energía eléctrica ocurrido anoche en gran parte de la ciudad afectó directamente a los vecinos electrodependientes, quienes dependen de equipos médicos para poder vivir. La interrupción, que no había sido anunciada, se extendió por aproximadamente media hora y generó momentos de preocupación.

Cristian, vecino del barrio 25 de Mayo y paciente electrodependiente, relató que el corte lo tomó por sorpresa mientras dormía. “Cuando se interrumpió la energía, el equipo comenzó a sonar la alarma avisando que no estaba funcionando”, contó.

El vecino explicó que el concentrador de oxígeno que utiliza durante la noche solo funciona conectado a la red eléctrica, a diferencia de la mochila portátil, que tiene una autonomía de alrededor de dos horas.

Hasta el momento, la cooperativa Copelco no emitió ningún comunicado oficial para informar las causas del corte de suministro registrado durante la noche del martes.