Paciente electrodependiente impulsa una campaña para pedir un neumonólogo en la comarca

Cristian Eliseo Galarza, vecino de Cutral Co y paciente electrodependiente, inició una campaña de recolección de firmas para solicitar la incorporación de un neumonólogo en el Hospital de la Comarca Petrolera. Según explicó, la falta de esta especialidad obliga a pacientes con enfermedades respiratorias complejas a viajar periódicamente a Neuquén para controles y tratamientos.

Galarza señaló que los turnos con especialistas suelen demorar entre tres y cuatro meses, lo que dificulta el seguimiento adecuado de enfermedades que requieren controles frecuentes. Además, remarcó las complicaciones físicas y económicas que implica cada traslado para quienes dependen de equipos médicos para respirar.

El vecino presentó notas en los Concejos Deliberantes de Cutral Co y Plaza Huincul y comenzó a reunir adhesiones de la comunidad para fortalecer el reclamo. Las planillas ya se encuentran disponibles en algunos comercios y continuará ampliando los puntos de firma.

Durante la entrevista también manifestó su preocupación por la situación de las ayudas económicas que recibe debido a su condición de salud y destacó la necesidad de contar con mayor acompañamiento estatal.

Galarza pidió el apoyo de la comunidad para lograr que, al menos una vez por semana, un neumonólogo pueda atender en la comarca, beneficiando no solo a los pacientes electrodependientes sino también a niños y adultos con enfermedades respiratorias crónicas.