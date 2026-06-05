Osvaldo Príncipi llega a Cutral Co para compartir historias y reflexiones sobre el boxeo

El reconocido periodista e historiador del boxeo argentino, Osvaldo Príncipi, participa de las actividades vinculadas a una nueva velada boxística en Neuquén y brindará una charla abierta donde repasará la historia del boxeo provincial desde sus orígenes hasta la actualidad.

Durante una entrevista, Príncipi explicó que el encuentro no será una conferencia tradicional, sino una charla participativa en la que buscará dialogar con referentes y aficionados del deporte. “Si vamos a una provincia, se debe hablar del boxeo de esa provincia, en todos los tiempos: pasado, presente y futuro”, señaló.

El periodista destacó que la propuesta surgió a partir de un trabajo conjunto con personas vinculadas históricamente al boxeo neuquino, recorriendo recuerdos y anécdotas desde la década del 60 hasta la actualidad.

En cuanto a su presente profesional, aseguró que nunca se alejó de los medios y que actualmente continúa ligado a las transmisiones de boxeo, además de participar en distintos proyectos audiovisuales. También contó que dedica gran parte de su tiempo a acompañar el crecimiento profesional de su hija dentro del mundo de la comunicación y la producción audiovisual.

Príncipi recordó además su paso por programas televisivos masivos como VideoMatch y reflexionó sobre la importancia de disfrutar el trabajo que se realiza. “La vida no pasa por la plata, pasa por la felicidad y por hacer lo que a uno le gusta”, afirmó.

Fiel a su trayectoria en el deporte de los puños, remarcó que mantiene una postura firme respecto al boxeo profesional y amateur, rechazando espectáculos que no respeten las normas tradicionales de la disciplina. “Todo es trabajo, pero uno sabe dónde pararse y de dónde correr”, concluyó.