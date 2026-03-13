Ópticas de la comarca cuestionan campaña de anteojos a bajo costo en Cutral Co

Propietarios de ópticas de la comarca petrolera manifestaron su preocupación por una campaña de venta de anteojos a bajo costo que se está realizando en Cutral Co y que, según indicaron, no cumpliría con los requisitos profesionales correspondientes.

Damián Wagner, propietario de Óptica Visual, señaló que una de las principales irregularidades detectadas es que a las personas que participan de la campaña no se les entrega una receta firmada y sellada por un profesional matriculado.

“Nosotros no vamos a aceptar esas recetas para realizar pedidos porque, si la gente tiene un problema visual, los responsables vamos a ser nosotros”, expresó el comerciante, quien remarcó la importancia de que los estudios de la vista y las indicaciones ópticas estén avaladas por profesionales.

Además, sostuvo que el precio que se ofrece en la campaña tampoco sería tan accesible como se promociona. Según explicó, en algunos casos el costo por un par de anteojos sería incluso más elevado que el que se puede conseguir en una óptica de Cutral Co.

Por otra parte, los comerciantes señalaron que esta iniciativa aparentemente no contaría con controles por parte de las áreas de Comercio de los municipios, ya que la misma campaña también se habría realizado recientemente en la ciudad de Plaza Huincul.

Ante esta situación, desde el sector solicitan mayores controles para garantizar que las campañas vinculadas a la salud visual cumplan con las normativas vigentes y brinden seguridad a los vecinos.