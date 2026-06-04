Operativo Invierno, refuerzo del SIEN y medidas contra animales sueltos: los anuncios de Ortiz Luna

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, brindó detalles sobre las acciones que implementará la provincia de cara a la temporada invernal, el funcionamiento del SIEN en la comarca petrolera y las nuevas medidas para combatir la problemática de los animales sueltos en las rutas.

En el marco de una reunión entre distintos organismos provinciales, se definió que el Operativo Nieve —u Operativo Invierno, según las condiciones climáticas— comenzará con el inicio de las vacaciones de invierno y se extenderá hasta la finalización del receso escolar en Buenos Aires. El despliegue incluirá refuerzos en rutas de alta circulación y siniestralidad como la 237, 22 y 40, además de sectores críticos como Siete Lagos, Piedra del Águila, Zapala y Paso Pino Hachado.

Respecto al Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) en la comarca, Ortiz Luna confirmó que continuará funcionando con el esquema actual durante los fines de semana, aunque adelantó que el objetivo es ampliar gradualmente la cobertura a más días a medida que se incorporen recursos humanos.

La funcionaria también aclaró que el SIEN no será trasladado por el momento a Plaza Huincul. Sin embargo, sí se instalará en el cuartel de Bomberos Voluntarios de esa ciudad la central operativa del 107, que dejará de funcionar dentro del hospital local. Según explicó, este cambio permitirá una atención más rápida y eficiente de las emergencias.

Otro de los temas centrales fue la problemática de los animales sueltos en las rutas. Ortiz Luna anunció que desde la próxima semana comenzarán operativos conjuntos para capturar animales que representen un riesgo para la circulación vehicular.

La nueva modalidad establece que los propietarios tendrán 48 horas para reclamar los animales secuestrados y deberán afrontar multas que la funcionaria calificó como “millonarias”. Si los dueños no aparecen dentro de ese plazo, los animales serán destinados a distintas instituciones o, en el caso del ganado, enviados a faena para que la carne sea distribuida en comedores y otros espacios comunitarios.

“La responsabilidad es del dueño del animal”, remarcó Ortiz Luna, quien sostuvo que las nuevas medidas buscan reducir los accidentes y terminar con una problemática histórica en las rutas neuquinas.