Operario herido en un yacimiento fue evacuado en un vuelo sanitario hacia Neuquén

Un trabajador petrolero que sufrió un accidente laboral en el yacimiento Los Toldos, en Vaca Muerta, fue trasladado en un vuelo sanitario hacia la ciudad de Neuquén luego de ser estabilizado por personal de emergencias.

Según informó la Municipalidad de Rincón de los Sauces, el operativo se activó a pedido de la empresa Techint y contó con la participación de Defensa Civil, Policía, Tránsito Municipal y Bomberos Voluntarios, quienes coordinaron las tareas en el aeroclub durante la carga de combustible y el embarque del paciente.

El operario, trasladado inicialmente por el servicio de emergencias Synergy, presentaba un aplastamiento en la mano derecha y fue derivado a un centro de mayor complejidad para recibir atención especializada.

El traslado se realizó mediante el Servicio de Transporte Aéreo Sanitario (STAS), un sistema inaugurado en 2023 para reducir los tiempos de evacuación de trabajadores accidentados en los yacimientos de Vaca Muerta. El servicio funciona con un helicóptero equipado para alta complejidad, financiado por un consorcio integrado por varias empresas operadoras del sector hidrocarburífero y destinado exclusivamente a la atención de emergencias de esas compañías.

Con información de Vaca Muerta News