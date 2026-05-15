Omar Pérez cuestionó cambios en la Banca del Pueblo y anticipó una acción de inconstitucionalidad

El concejal Omar Pérez se refirió a los temas tratados en la última sesión del Concejo Deliberante de Cutral Co, donde se aprobaron modificaciones en la ordenanza tarifaria y una nueva reglamentación para la Banca del Pueblo.

En relación a las tarifas, explicó que se incorporaron beneficios para la compra de terrenos y conexiones de servicios como agua, gas y cloacas. Entre las medidas, destacó descuentos del 15% por pago contado y planes de financiación de hasta 30 cuotas. Además, para vecinos de barrios sociales y sectores semirurales, habrá reducciones del 50% en el costo de las conexiones y posibilidades de financiamiento de hasta 60 cuotas.

Pérez señaló que estas medidas buscan aliviar la situación económica de muchas familias y también contemplan beneficios fiscales temporales para comerciantes afectados por obras públicas, como sucede actualmente con trabajos sobre calle Salta.

Sin embargo, el edil cuestionó fuertemente la nueva reglamentación de la Banca del Pueblo, aprobada por mayoría. Según indicó, el nuevo sistema establece que cada pedido deberá pasar previamente por una comisión que decidirá si corresponde o no otorgar el espacio al vecino solicitante.

“El espíritu de la Carta Orgánica dice que cualquier ciudadano debe ser escuchado por el Concejo Deliberante. Con esta reglamentación están poniendo un filtro y limitando la participación ciudadana”, sostuvo.

Por ese motivo, adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad al considerar que la ordenanza modifica el sentido original del artículo 133 de la Carta Orgánica Municipal.

Durante la entrevista también se refirió a su abstención en la declaración de interés de la Fiesta del Zapallo. Pérez aclaró que no está en contra del evento, pero consideró que el Concejo debería priorizar temas vinculados a seguridad, salud, empleo y problemáticas sociales.

Finalmente, consultado sobre el escenario político y La Libertad Avanza en Neuquén, afirmó que todavía no hay candidaturas definidas y que actualmente el espacio se encuentra enfocado en consolidar un proyecto político en toda la provincia.