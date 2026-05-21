“Nunca le prohibí ver a sus hijos”: la dura respuesta de Verónica Bascuñán a Pablo Zapata

Verónica Bascuñán, vecina del barrio Brentana y ex pareja de Pablo Zapata, salió públicamente a responder las declaraciones realizadas por el hombre en este medio, donde aseguró que no podía ver a sus tres hijos menores de edad.

En diálogo con Fuego 24, la mujer negó haber impedido el contacto entre el padre y los niños y afirmó que, tras la separación ocurrida hace un año, existió un acuerdo para que Zapata pudiera compartir tiempo con ellos los fines de semana. Sin embargo, aseguró que la situación cambió cuando, según relató, el hombre comenzó a ingresar a la vivienda sin autorización y a protagonizar episodios de violencia y amenazas.

Bascuñán indicó que realizó varias denuncias por violencia de género y amenazas, algunas durante la convivencia y otras posteriores a la separación. Además, sostuvo que la Justicia dispuso una restricción de acercamiento y explicó que, pese a ello, el padre podía mantener contacto con los menores a través de una persona de confianza autorizada para retirarlos, aunque aseguró que “nunca lo hizo”.

La mujer también manifestó que durante el último año no recibió aportes económicos directos para la manutención de los niños, más allá de la asignación correspondiente del Estado. “Nunca les faltó nada porque tengo trabajo y el apoyo de mi pareja y de mi suegra”, expresó.

Finalmente, Verónica señaló que decidió hacer pública su versión para “desmentir” las acusaciones y sostuvo que todas las medidas adoptadas fueron tomadas por intervención judicial y en resguardo de ella y de sus hijos.