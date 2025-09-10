Nuevos horarios para los pasos fronterizos de Neuquén

Desde este domingo entraron en vigencia nuevos horarios para el tránsito internacional entre Argentina y Chile a través de los pasos fronterizos de la provincia de Neuquén. La medida fue informada por el Ministerio de Jefatura de Gabinete y busca ordenar la circulación, además de reforzar la coordinación con las autoridades chilenas.

Los cambios alcanzan a los cruces ubicados en las regiones del Alto Neuquén, Lagos del Sur y del Pehuén, con franjas diferenciadas de ingreso y egreso del país.

Detalle de los nuevos horarios

Región del Alto Neuquén Paso Pino Hachado: egreso (Argentina → Chile) de 8:00 a 19:00 / ingreso (Chile → Argentina) de 8:00 a 20:00 .

Región de los Lagos del Sur Paso Cardenal Samoré: egreso de 8:00 a 19:00 / ingreso de 8:00 a 20:00 . Paso Hua Hum: ingreso y egreso de 8:00 a 20:00 . Paso Mamuil Malal: ingreso y egreso de 8:00 a 20:00 .

Región del Pehuén Paso Icalma – Villa Pehuenia: egreso de 8:00 a 19:00 / ingreso de 8:00 a 20:00 .



Por último, se recordó que el Paso Fronterizo Pichachén permanece cerrado en esta época del año.