Nuevos cursos de formación técnica en Plaza Huincul

Desde la Fundación YPF, y en articulación con la Municipalidad de Plaza Huincul, se abrieron nuevas oportunidades de capacitación gratuita para personas mayores de 18 años que deseen fortalecer su perfil técnico y profesional.

👉 Esta propuesta formativa busca acercar herramientas concretas para el desarrollo de habilidades vinculadas a sectores estratégicos de la industria y la energía. Los cursos disponibles son los siguientes:

-Automatización y robótica

-Instalaciones eléctricas

-Instrumentación industrial

-Energías renovables

Los módulos teóricos se dictarán de manera virtual, mientras que las instancias prácticas serán presenciales en la Subsecretaría de Captación de la Municipalidad de Plaza Huincul.

📌 Inscripciones abiertas hasta el sábado 30 a través del siguiente enlace:

🔗https://lab.fundacionypf.org/formacion-tecnica