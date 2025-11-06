Nuevo robo con la metodología del boquete en Cutral Co

Un nuevo hecho delictivo bajo la modalidad del boquete se registró en las últimas horas en el centro de la ciudad. Esta vez, la víctima fue una tienda de ropa ubicada sobre calle Roca, casi Tucumán, donde delincuentes ingresaron por la parte trasera del local y se llevaron diversos elementos de valor.

Según las primeras informaciones, el ingreso se habría producido durante la madrugada, pocas horas antes de la apertura del comercio. Los ladrones realizaron un boquete en el sector del depósito y, una vez dentro, sustrajeron una notebook y una gran cantidad de prendas de vestir.

Los propietarios del local aún no pudieron determinar el monto total de las pérdidas, aunque estiman que el daño económico es considerable.