Nuevo hecho de inseguridad: roban un comercio de insumos informáticos

Durante la madrugada de este viernes, un comercio dedicado a la venta de insumos informáticos fue víctima de un robo en la intersección de Alem y Tierra del Fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando un delincuente forzó una reja del local y logró llevarse varios productos informáticos. El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron el accionar del malviviente.

Los propietarios expresaron su indignación y preocupación, ya que, según relataron, tras el robo el comercio permaneció abierto durante casi tres horas sin que se advirtiera la presencia de ningún móvil policial ni de vecinos que alertaran sobre la situación.

La denuncia fue radicada en la dependencia policial correspondiente, mientras se analizan las imágenes de las cámaras para intentar identificar al responsable del hecho.