Nuevo golpe al bolsillo: volvieron a subir los combustibles en la comarca

Un nuevo incremento en los precios de los combustibles se registró en las últimas horas en la comarca petrolera, generando preocupación entre automovilistas y transportistas.

El móvil de la radio, recorrió la estación de servicio ubicada sobre Ruta 22, en Cutral Co, donde se relevaron los valores actualizados. Según se pudo constatar, la nafta súper pasó a costar $1703, mientras que la Infinia se ubica en $1952. En cuanto al diésel, el precio es de $2124 y la Infinia Diesel alcanza los $2404.

Trabajadores del lugar indicaron que en las últimas semanas se vienen registrando variaciones constantes en los precios, lo que genera incertidumbre tanto en los consumidores como en el sector.

Este nuevo ajuste impacta directamente en el costo de vida y en las actividades diarias, especialmente en una región donde el uso del vehículo es clave para la movilidad y el trabajo.