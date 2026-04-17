Nuevo decomiso de productos vencidos en comercios de la ciudad

La Subsecretaría de Comercio y Bromatología llevó adelante un nuevo operativo de control en supermercados, mercados y distintos comercios de la ciudad, que culminó con el decomiso de productos vencidos y mercadería en infracción.

Según se informó, fueron doce los comercios involucrados en el procedimiento. Durante las inspecciones, el personal detectó productos vencidos, alimentos sin fecha de vencimiento visible y también una importante cantidad de bebidas alcohólicas en un local que no contaba con la habilitación comercial correspondiente.

Los productos incautados durante los controles realizados en los últimos días fueron trasladados a la planta de residuos, donde se procedió a la incineración de los alimentos, mientras que las bebidas alcohólicas fueron descartadas mediante un proceso de disposición final controlada.

Desde el área recordaron a la comunidad que se pueden realizar denuncias ante Bromatología en Ruta 22, al lado de la Casa de la Historia, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o comunicándose a la Guardia de Comercio y Bromatología al 299 553 2521.

El objetivo de estos controles es resguardar la salud de los vecinos y garantizar que los comercios cumplan con las normativas vigentes.