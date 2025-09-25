Nuevas unidades para fortalecer los servicios municipales

En un acto encabezado por el intendente Ramón Rioseco, el Municipio de Cutral Co presentó esta mañana nuevas unidades 0 km que se incorporan a la flota oficial, con el objetivo de optimizar distintas áreas operativas y mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.

La entrega de vehículos forma parte de una estrategia de fortalecimiento institucional que busca dotar de infraestructura moderna y funcional a las secretarías y subsecretarías municipales.

🚛 Unidades asignadas

Secretaría de Servicios Públicos

Unidad N° 240: Camión Aguatero Volkswagen (Dominio AH549JE)

Camión Aguatero Volkswagen (Dominio AH549JE) Unidad N° 247: Elevador hidráulico Hidro Grubert

Secretaría de Control Urbano

Unidades N° 244 y 245: Motos Honda XR 150 – Modelo 2025

Subsecretaría de Cultura y Educación (Secretaría General)

Unidad N° 246: Fiat Strada Freedom 1.3 CD (doble cabina) – Modelo 2025

Durante la presentación, el intendente Ramón Rioseco destacó la importancia de seguir invirtiendo en equipamiento para acompañar el crecimiento de la ciudad:

“Buscamos generar las condiciones necesarias para construir una gran ciudad. Trabajamos de manera permanente en el fortalecimiento institucional, que debe sostenerse con infraestructura adecuada para brindar un mejor servicio a la comunidad.”

Estas incorporaciones permitirán mejorar la operatividad de los servicios públicos, reforzar el control urbano y acompañar las actividades educativas y culturales, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo integral de Cutral Co.