Nueva propuesta de capacitación para quienes trabajan con infancias y juventudes

Se presentó una nueva edición del ciclo de capacitación “Formar a los Formadores”, una propuesta que tiene como objetivo fortalecer el trabajo de quienes acompañan y guían a niños, niñas y adolescentes en distintos ámbitos.

La actividad se realizó en la Secretaría de la Mujer y la Diversidad y el programa contará con 21 encuentros. Además, incluirá la participación de deportistas reconocidos a nivel nacional e internacional, quienes compartirán sus experiencias y trayectorias.

Durante el lanzamiento estuvieron presentes la Jueza de Paz, Dra. Claudia Vega, impulsora de la iniciativa; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; la secretaria de la Mujer y la Diversidad, Carolina Alarcón; y el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarin.

En ese marco, la jueza de Paz destacó la importancia del programa y señaló que la propuesta busca “formar a quienes cumplen un rol fundamental en la construcción de la personalidad de los niños”. Asimismo, remarcó que la violencia puede manifestarse en diferentes ámbitos, como la salud, la educación y el deporte, y que es necesario trabajar para prevenirla.

“Este es un compromiso que asumimos junto a la Secretaría de la Mujer, el Juzgado de Paz y la Subsecretaría de Deporte y Juventud para seguir construyendo infancias más seguras y cuidadas”, expresó Vega, quien también agradeció el acompañamiento del intendente para poder desarrollar el trabajo con los distintos clubes de la comunidad.

La capacitación comenzará este viernes 13 de marzo a las 18 horas en el Anexo del Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi.