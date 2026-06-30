Nueva ley penal juvenil: convocan a estudiantes y familias a una jornada de concientización en Cutral Co

El programa “Formar a los Formadores” realizará este viernes una jornada especial para informar y debatir sobre los alcances de la nueva Ley Penal Juvenil, que comenzará a implementarse el próximo 6 de septiembre. La actividad estará destinada principalmente a estudiantes de entre 14 y 17 años de todas las escuelas secundarias de Cutral Co y Plaza Huincul, aunque también estará abierta a padres y a la comunidad.

La coordinadora del programa, Claudia Vega, explicó que el objetivo es brindar herramientas para que los adolescentes conozcan las nuevas responsabilidades que establece la legislación y comprendan las consecuencias legales que pueden derivarse de determinadas conductas.

“Hoy la ley ya fue aprobada y es importante que los jóvenes sepan cómo puede impactar en su futuro. No buscamos generar miedo, sino conciencia”, sostuvo.

Vega señaló que muchas situaciones que actualmente suelen resolverse con la intervención de los padres o de organismos de protección, a partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa podrían derivar en la intervención del sistema penal juvenil, especialmente cuando existan lesiones u otros delitos cometidos por adolescentes desde los 14 años.

Especialistas en derecho penal juvenil

La jornada contará con la participación del fiscal de Delitos Juveniles de Neuquén, Germán Martín; la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Carolina García; integrantes de la Defensoría, del equipo técnico de la Ley 2302 y representantes de la Asociación de Magistrados.

Durante las exposiciones se abordarán temas como:

La responsabilidad penal desde los 14 años.

Qué conductas pueden constituir un delito.

Cómo funciona el sistema penal juvenil.

Derechos y obligaciones de los adolescentes.

El rol y la responsabilidad civil de los padres durante el proceso judicial.

Participarán todas las escuelas secundarias

La propuesta fue organizada junto al Consejo Provincial de Educación, municipios, Policía de Neuquén y otras instituciones para garantizar la participación de cientos de estudiantes de la comarca.

Las actividades se desarrollarán en el Gimnasio Municipal de Cutral Co, en dos turnos: a las 11 para los estudiantes del turno mañana y a las 14 para los del turno tarde.

Desde la organización destacaron que los padres también podrán asistir y remarcaron que la intención es que esta jornada sea el punto de partida para que cada establecimiento educativo continúe trabajando la temática junto a las familias.

“Conocer la ley no es tener miedo; es saber cuáles son los derechos, las responsabilidades y cómo las decisiones que se toman hoy pueden cambiar el futuro”, concluyó Vega.