“No voy a claudicar”: Larraza defendió su gestión y destacó obras históricas en Barrio Norte

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, recorrió junto al ministro de Gobierno Jorge Tobares y la diputada Yamila Hermosilla las obras de cloacas, gas y urbanización que se ejecutan en Barrio Norte, donde destacó que “son trabajos que nadie se animaba a hacer después de décadas”.

Durante la visita, el jefe comunal resaltó que más de 300 vecinos serán beneficiados con servicios básicos. “Estamos hablando de obras históricas para familias que hace más de 30 años esperaban cloacas, luz y gas”, afirmó.

Larraza explicó que los trabajos avanzan por etapas debido a las múltiples conexiones clandestinas y dificultades técnicas detectadas en el sector. “Había interferencias por todos lados, instalaciones sin declarar y riesgos importantes, incluso eléctricos”, indicó.

El intendente también remarcó la importancia de la obra del colector cloacal norte y de la nueva rotonda sobre Ruta 17, que se encuentra en ejecución. “Esto es para el vecino, para mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento de la ciudad”, sostuvo.

Consultado por la denuncia presentada por concejales de la oposición tras su regreso de Houston, Larraza aseguró que aún no fue notificado formalmente y calificó la situación como “totalmente infundada”.

“No voy a claudicar. Estoy acá para trabajar y responderle a los vecinos. Todo lo que haya que explicar se va a explicar”, expresó.

Además, cuestionó que la denuncia se haya realizado sin pedidos previos de informe al Ejecutivo municipal. “No tuvimos derecho a responder antes. Mientras tanto, nosotros seguimos gestionando obras y servicios que la gente necesita”, señaló.

Sobre su participación en Houston, el intendente destacó reuniones vinculadas al desarrollo energético y aseguró que Plaza Huincul busca posicionarse estratégicamente de cara al crecimiento de Vaca Muerta y el GNL. “Tenemos experiencia, mano de obra capacitada y una ubicación clave para el desarrollo que viene”, concluyó.