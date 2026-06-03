NiUnaMenos en Cutral Co

Esta tarde se realizó una multitudinaria marcha en la comarca, convocada por distintas agrupaciones, organizaciones y familias que se sumaron al reclamo por una sociedad libre de violencia de género.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la importante participación de hombres, que representaron cerca del 30% de los asistentes, acompañando y respaldando la lucha para que no haya más femicidios ni hechos de violencia contra las mujeres.

La movilización recorrió las calles de la ciudad con un mensaje claro: seguir construyendo una comunidad más justa, igualitaria y libre de violencias.