Ni la policía se salva: boqueteros robaron en un galpón alquilado por la fuerza en Plaza Huincul

Un insólito hecho de inseguridad ocurrió en el barrio Suyai de Plaza Huincul, donde delincuentes realizaron un boquete y robaron en un garaje que, según informaron vecinos, estaba alquilado por la Policía.

El episodio se registró frente al edificio del Comando Radioeléctrico de Plaza Huincul, sobre la avenida San Martín, en una zona donde se ubican varios galpones. Los vecinos del sector enviaron imágenes del lugar y manifestaron su preocupación por la creciente ola de robos en el barrio.

“Están en todos lados, hacen un trabajo de inteligencia: golpean la pared y si se ve blando, la rompen”, comentó uno de los residentes de Suyai.

De acuerdo con lo relatado, incluso una dependencia policial que alquila uno de los galpones habría resultado damnificada. Hasta el momento, no se conocieron detalles oficiales del monto sustraído ni si se identificó a los autores del hecho.