Neuquén tendrá su primer Hospital Materno Infantil: funcionará en el Castro Rendón

El gobernador Rolando Figueroa anunció la creación del primer Hospital Materno Infantil de Neuquén, que funcionará inicialmente dentro del Hospital Provincial Castro Rendón, aprovechando su infraestructura actual.

Este nuevo espacio abordará de manera integral la atención pediátrica y obstétrica, bajo el modelo madre-bebé, con servicios especializados como partos de alto riesgo, neonatología, y patologías complejas.

La primera etapa estará operativa a fines de 2026, con consultorios para demanda espontánea, ampliación del área pediátrica y reconfiguración de espacios. El Castro Rendón tomará un perfil más pediátrico, mientras que la atención de adultos se trasladará al Hospital Norpatagónico.

El proyecto se financia 100% con fondos provinciales y forma parte del Plan de Salud 2024-2027. Además, ya comenzó la obra de Neonatología, y hay otras inversiones en marcha en centros de salud de toda la provincia.