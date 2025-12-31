Neuquén refuerza operativos de seguridad en puntos turísticos y rutas

El despliegue articulará tareas de prevención, control y asistencia, con el objetivo de reducir riesgos asociados a la alta circulación y brindar mayor seguridad en los traslados y en los espacios turísticos más concurridos.

Con el objetivo de consolidar a Neuquén como un destino turístico seguro, el ministerio de Seguridad de la provincia dispuso una serie de operativos preventivos y de control que se desplegarán en distintos puntos turísticos de la capital neuquina y en localidades de toda la provincia, con especial énfasis en los horarios de mayor circulación.

El dispositivo contempla presencia permanente de fuerzas de seguridad, controles vehiculares, patrullajes preventivos y monitoreo tecnológico en espacios de alta concurrencia, tanto urbanos como rurales. Estas acciones buscan garantizar la seguridad de residentes y visitantes durante la temporada estival, caracterizada por un importante movimiento turístico.

En la ciudad de Neuquén, uno de los puntos destacados del operativo es el Paseo de la Costa, donde se incorporaron dos nuevos puestos de control en la península Hiroki y en la Isla 132. Además, se sumaron cámaras de seguridad que son monitoreadas en tiempo real desde la central ubicada en la Jefatura de Policía. En este sector se suma la colaboración de Prefectura Naval Argentina, fortaleciendo el esquema de prevención y vigilancia en la zona ribereña.

La iniciativa comenzó hoy y contempla el refuerzo de controles en rutas, accesos y puntos de alta circulación turística en toda la provincia. El esquema tendrá una intensificación especial durante los fines de semana y los recambios de quincena, períodos en los que se registra el mayor volumen de tránsito vehicular y de pasajeros durante el verano.