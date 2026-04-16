Neuquén paga la asignación por Ropa de Trabajo este viernes

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que este viernes 17 de abril se abonará la asignación por Ropa de Trabajo correspondiente al primer semestre del año para trabajadores de la administración pública provincial.

El beneficio alcanzará a los empleados encuadrados en diversas leyes provinciales, así como al personal de la Policía. En tanto, quedarán excluidos los trabajadores del ISSN y CIPPA bajo la Ley 3373, además de los convenios de EPEN y EPAS. En el caso del convenio de la Ley 3524 (Eproten), bajo modalidad de temporada, cobrarán quienes se encontraban activos al momento de la firma del último acuerdo salarial.

El monto a percibir será de 278.576 pesos, cifra actualizada según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde septiembre de 2025 hasta marzo de 2026.

Los fondos serán depositados en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén.