Neuquén ofrece múltiples propuestas para el fin de semana largo

Con motivo del fin de semana por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la provincia del Neuquén presenta una variada agenda turística que combina naturaleza, cultura y producción local, sumando además actividades por el Día Mundial del Agua.

Entre los eventos destacados, la Vendimia Neuquina continúa con propuestas en la capital y en San Patricio del Chañar, mientras que tendrá su cierre del 26 al 28 de marzo en Centenario y Cutral Co, con actividades gastronómicas, deportivas y musicales.

También habrá propuestas como la feria agroecológica en Centenario, la muestra ganadera en Loncopué, el Encuentro de Mujeres Asadoras en Rincón de los Sauces y la Fiesta del Pago Gaucho en Añelo.

En el marco del Día Mundial del Agua, se realizará la travesía binacional en kayak “Lagos Vivos” entre Villa Pehuenia y Chile, además de la Media Maratón de los Ríos en la ciudad de Neuquén.

La agenda se completa con la Fiesta del Agua Mineral en Santo Tomás, consolidando un fin de semana con opciones para todos los gustos y promoviendo el turismo responsable en la región.