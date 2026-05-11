Neuquén lanzó 4.000 créditos hipotecarios para construir, ampliar y refaccionar viviendas

El gobierno de la provincia del Neuquén presentó oficialmente el programa “Neuquén Habita”, una nueva línea de créditos hipotecarios destinada a la construcción, ampliación y refacción de viviendas, financiada íntegramente con fondos provinciales.

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, explicó que el objetivo es dar respuesta a la creciente demanda habitacional de las familias neuquinas. Los créditos serán otorgados a través de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y no mediante entidades bancarias.

La línea de construcción permitirá financiar hasta el 100% de la obra, con montos de hasta 150 millones de pesos y plazos de devolución de hasta 20 años. En tanto, para ampliación y refacción se otorgarán hasta 75 millones de pesos, con un plazo máximo de 10 años.

Entre los principales requisitos para acceder se encuentran tener entre 18 y 65 años, acreditar ingresos comprobables, contar con escritura del inmueble —o que el trámite esté iniciado en el Registro de la Propiedad— y estar inscripto en el Registro Único Provincial de Vivienda (RUPROVI).

Servidio indicó que una familia con ingresos cercanos a 1,5 millones de pesos podría acceder a un crédito aproximado de 83 millones para construcción, mientras que para un crédito de refacción de hasta 75 millones se requerirían ingresos familiares desde los 790 mil pesos.

La tasa de interés será del 2% anual más UVI para quienes acrediten haberes en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). En caso contrario, la tasa ascenderá al 6% anual más UVI.

Además, aclararon que no podrán acceder funcionarios políticos, personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios ni quienes figuren en el Registro Provincial de Violencia de Género y Familiar.

Las inscripciones y el simulador de créditos ya se encuentran disponibles en la oficina virtual del área de Vivienda de la provincia (RUPROVI).