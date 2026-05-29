Neuquén Hábitat: crece el interés en la comarca por los créditos para vivienda

La secretaria de Vivienda y Hábitat de Neuquén, Ana Servidio, brindó detalles sobre el programa Neuquén Hábitat, lanzado recientemente en la comarca petrolera, y confirmó que ya hay más de 160 personas inscriptas entre Cutral Co y Plaza Huincul interesadas en acceder a las líneas de crédito.

El programa está destinado a familias neuquinas que necesiten construir, ampliar o refaccionar su vivienda única y de residencia permanente. Los créditos son otorgados a través de la Agencia de Desarrollo Urbano (ADU) y no mediante entidades bancarias, lo que permite mayor accesibilidad para los solicitantes.

Entre los requisitos principales se encuentran: tener entre 18 y 65 años, contar con ingresos comprobables, estar inscripto en el RUPROBI, no poseer otra propiedad y tener la escritura del terreno o vivienda. En casos donde la escritura esté en trámite, podrá iniciarse el proceso siempre que ya haya ingresado al Registro de la Propiedad Inmueble.

Los créditos para construcción alcanzan hasta los 150 millones de pesos, mientras que para ampliación o refacción llegan hasta los 75 millones. La cuota no podrá superar el 30% de los ingresos familiares y la inscripción se realiza de manera online a través de la página viviendasneuquen.gov.ar, donde también funciona un simulador para calcular montos y cuotas.

Servidio destacó además que el plan provincial prevé una primera etapa de 4.000 beneficiarios y confirmó que en Cutral Co se avanzará paralelamente con un plan de 150 viviendas, mediante un convenio entre Provincia y Municipio.