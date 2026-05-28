“Neuquén Habita” llegó a la comarca con créditos para vivienda y mejoras habitacionales

Este jueves se realizó en el Centro Cultural José Héctor Rioseco la presentación oficial de los créditos hipotecarios “Neuquén Habita” para las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial destinada a facilitar el acceso a la vivienda.

Del acto participaron el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza; el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo y de ADUS, Pablo Dietrich; y la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio.

El programa contempla 4.000 créditos hipotecarios no bancarios para construcción, ampliación y refacción de viviendas, financiados íntegramente con fondos provinciales. Los montos alcanzan hasta 150 millones de pesos para construcción y hasta 75 millones para ampliaciones o refacciones.

Durante la presentación, las autoridades explicaron que los créditos podrán cubrir hasta el 100% de la obra y que las familias podrán sumar ingresos de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos para acceder al financiamiento.

Ana Servidio destacó que uno de los requisitos fundamentales es estar inscripto en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi) y contar con escritura del inmueble. Además, señaló que “con ingresos familiares de 2.600.000 pesos se puede acceder al crédito máximo de 150 millones de pesos”.

En el encuentro también se repasaron distintas políticas habitacionales y de ordenamiento territorial que lleva adelante la provincia, entre ellas regularización de tierras, lotes con servicios, acceso al gas, energías renovables y líneas de microcréditos para escrituración.

Más información sobre el programa puede encontrarse en la Oficina Virtual de Vivienda de Neuquén.