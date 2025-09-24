Neuquén: el Gobierno provincial anunció la fecha de pago de sueldos de septiembre

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que el próximo martes 30 de septiembre se realizará el pago de haberes correspondientes a dicho mes para la totalidad de los trabajadores de la administración pública y el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), que incluye a jubilados, pensionados y retirados.

La fecha fue informada oficialmente por el Ministerio de Economía, Producción e Industria, y se da a conocer once días después del pago de la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo 2025.

Los haberes estarán disponibles ese mismo día en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, los sueldos se abonan antes de finalizar el mes y en un solo día para todos los agentes estatales, gracias al programa de austeridad implementado, que eliminó gastos innecesarios para priorizar áreas clave como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.