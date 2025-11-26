Neuquén anunció que los sueldos provinciales de noviembre se pagarán el 28

El gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó la fecha de acreditación de los haberes correspondientes al mes de noviembre para todos los trabajadores de la administración pública y para el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Según informó el Ministerio de Economía, Producción e Industria, tanto los empleados activos —pertenecientes al Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y organismos descentralizados— como jubilados, pensionados y retirados provinciales tendrán depositados sus sueldos el viernes 28, en sus cuentas del Banco Provincia del Neuquén.

Desde la gestión del gobernador Rolando Figueroa se mantiene el compromiso de efectuar los pagos antes de la finalización de cada mes. El Ejecutivo provincial destacó que esto es posible gracias al programa de austeridad implementado en la actual administración, que permitió recortar gastos no esenciales y fortalecer áreas clave como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.