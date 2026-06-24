Neuquén activa protocolo de monitoreo por actividad detectada en el volcán Auca Mahuida

El Gobierno de la Provincia de Neuquén puso en marcha un protocolo de contingencia y estudio luego de detectar una manifestación activa de baja intensidad en el área del volcán Auca Mahuida, ubicada a unos 40 kilómetros de Rincón de los Sauces.

Las autoridades provinciales llevaron tranquilidad a la población al señalar que los parámetros relevados se mantienen estables desde el pasado domingo y que no se registran riesgos para las localidades cercanas.

Como parte del operativo, se dispuso un monitoreo térmico continuo sobre el sector afectado, además de la instalación de un perímetro de seguridad con restricción de acceso en un radio de dos kilómetros, coordinado por organismos de Protección Civil y Defensa Civil local.

Asimismo, se inició una investigación científica con especialistas en geología para determinar el origen del fenómeno, mientras que el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) realiza el seguimiento sismológico del área.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la localización exacta del punto se mantiene reservada para evitar el acceso no autorizado y garantizar la seguridad, al tiempo que aseguraron que no existen actividades hidrocarburíferas no convencionales en las inmediaciones del sector afectado.

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