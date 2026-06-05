Murió el Indio Solari a los 77 años y el rock argentino está de luto

Carlos Alberto “Indio” Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, falleció este viernes a los 77 años en su vivienda de Parque Leloir, partido bonaerense de Ituzaingó. La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y entre millones de seguidores que acompañaron su trayectoria durante décadas.

El músico padecía la enfermedad de Parkinson desde hacía diez años, diagnóstico que él mismo había dado a conocer públicamente en 2016. Según trascendió, murió acompañado por su familia y la Justicia inició las actuaciones de protocolo correspondientes para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

Nacido el 17 de enero de 1949, Solari se convirtió en un símbolo del rock nacional. Durante su juventud en La Plata comenzó a construir el camino artístico que lo llevaría a transformarse en una leyenda de la música argentina.

A mediados de la década de 1970 fundó junto a Skay Beilinson la emblemática banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un grupo que trascendió el plano musical para convertirse en un fenómeno cultural único en el país. Con canciones que marcaron a varias generaciones y una mística que aún perdura, Los Redondos se transformaron en una referencia obligada del rock en español.

Tras la separación de la banda, el Indio continuó una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, convocando multitudes en cada presentación y manteniendo intacta su influencia dentro de la música popular argentina.

Su legado artístico, caracterizado por letras poéticas, una fuerte identidad cultural y una conexión única con su público, quedará como parte fundamental de la historia del rock nacional.