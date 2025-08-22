Multitudinario encuentro de mujeres en Centenario marcó el lanzamiento de Fuerza Neuquina y Federal

Más de 3.000 mujeres se reunieron en el Centro Recreativo Richard Dewey de Centenario, en un encuentro histórico que dio inicio al espacio político Fuerza Neuquina y Federal. La jornada estuvo marcada por el entusiasmo, la unidad y el protagonismo femenino.

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, fue uno de los principales oradores y destacó el rol fundamental de las mujeres en los procesos de transformación social y política. “Las capacidades no se miden por género, sino por compromiso, solidaridad y ganas de transformar la realidad”, expresó.

Rucci remarcó que el nuevo espacio no busca candidaturas personales, sino poner la estructura sindical al servicio de quienes quieran participar y “tengan el coraje de dar la pelea”.

También participaron el secretario adjunto Ernesto Inal, la concejal Mariana Cofré, la dirigente sindical Celeste Urrutia y las diputadas provinciales Daniela Rucci y Paola Cabeza, quienes coincidieron en que el protagonismo de las mujeres será central en el futuro político y sindical de la provincia.