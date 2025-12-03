Monotributistas de Plaza Huincul mantienen corte intermitente en la Ruta 22

Desde muy temprano esta mañana, un grupo de monotributistas lleva adelante un corte intermitente sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso al Parque Termal en el ingreso a Plaza Huincul. La medida de fuerza afecta de manera directa el tránsito en uno de los principales ingresos a la ciudad.

Los manifestantes permiten el paso vehicular cada media hora durante un lapso aproximado de veinte minutos. Sin embargo, aclararon que aquellas personas que circulen con certificados médicos o situaciones de urgencia pueden avanzar sin restricciones.

Según expresaron, el reclamo apunta a obtener una reunión con el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, a quien buscan plantearle la necesidad de nuevas fuentes laborales y mayores oportunidades de empleo.

Debido a la ubicación del corte, no hay caminos alternativos disponibles, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y prever demoras.