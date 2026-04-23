Mirta Lucisano, la docente que marcó los primeros pasos de Abel Pintos, volvió a la comarca y fue homenajeada

En el marco de una emotiva entrevista radial, Mirta Lucisano, reconocida docente de música de Cutral Co y Plaza Huincul, recordó sus años de enseñanza y, especialmente, su vínculo con uno de sus alumnos más destacados: Abel Pintos.

Lucisano fue quien acompañó los primeros pasos del artista cuando apenas tenía seis años. “Llegó con su mamá, que me dijo que cantaba todo el día. Yo le enseñaba jugando, porque era muy chiquito”, relató. Las clases se realizaban en su propia casa, ubicada frente al CPEM 58, donde también trabajaba.

Aunque el paso de Abel por sus clases fue breve —debido a que su familia se trasladó a Bahía Blanca—, la huella fue profunda. Años más tarde, ya convertido en un artista consagrado, Pintos la mencionó públicamente como una de las personas que le gustaría volver a ver, gesto que emocionó profundamente a la docente. Ese reencuentro finalmente se concretó tiempo después en Mendoza, donde pudieron abrazarse nuevamente.

A lo largo de su carrera, Mirta Lucisano formó a cientos de estudiantes en distintas instituciones como la Escuela 22, la 102 y el CPEM 58, promoviendo una enseñanza de la música basada en el juego, la creatividad y la pasión. “No todos quieren ser artistas, pero todos pueden disfrutar y aprender desde el arte”, sostuvo.

Su reciente visita a la comarca estuvo marcada por múltiples muestras de afecto: reencuentros con exalumnos, colegas y vecinos, además de un reconocimiento oficial por su trayectoria. “Siento que valoraron mi trabajo, di mucho pero siempre fue con amor”, expresó con emoción.

La historia de Mirta Lucisano refleja el impacto que un docente puede tener en la vida de sus alumnos, sembrando vocaciones y dejando una huella que perdura en el tiempo.

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