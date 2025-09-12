Mejora en la atención médica: el Hospital de Complejidad implementó turnos digitales y prioriza urgencias

El Hospital de Complejidad ha logrado agilizar notablemente la atención a los pacientes gracias a la reciente implementación del sistema de turnos digitales. Así lo informó el director del nosocomio, Gastón Zúñiga, quien destacó que “la digitalización de los turnos ha permitido optimizar tiempos de espera y mejorar la organización interna”, al mismo tiempo que los vecinos “continúan concurriendo de forma habitual” al hospital.

Desde el área de Gestión de Pacientes, Maricel explicó que se mantiene como prioridad la atención de urgencias médicas al momento de otorgar turnos. Además, existen turnos protegidos destinados especialmente a embarazadas, adultos mayores y niños con patologías, lo cual garantiza una atención prioritaria a los grupos más vulnerables.

Para consultas o reclamos, los vecinos pueden comunicarse por correo electrónico. La doctora Vanesa Rivero informó que se encuentra habilitado el siguiente canal de contacto: hospitalcomplejidadccoph@gmail.com.

La implementación del sistema a través de la app ANDES busca seguir mejorando la calidad de atención y el acceso a la salud de todos los ciudadanos de la comunidad.