Medidas de fuerza en Oil Stone por despidos: el sindicato denuncia abandono empresarial

El sindicato petrolero, representado por el delegado Sebastián Ávila, inició medidas de fuerza contra Oil Stone ante el riesgo de 400 despidos. Varios trabajadores ya recibieron telegramas, y otros están en sus casas sin tareas.

Ávila denunció que la empresa no ha invertido desde su llegada a la región y lleva tiempo amenazando con reducir personal. Actualmente, el yacimiento está vacío, sin actividad ni presencia de empleados.

“Cumplimos todos los plazos legales, pero la empresa no responde. No vamos a permitir que destruyan fuentes laborales sin asumir responsabilidades”, declaró el referente sindical.

El gremio exige una solución urgente y pidió la intervención de autoridades para proteger el empleo y la actividad petrolera en la zona.