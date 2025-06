Medida de fuerza en el Distrito II de Educación: trabajadores realizan quite de colaboración

Trabajadores del sector educativo del Distrito II se encuentran llevando adelante una medida de fuerza desde las 9 de la mañana, en reclamo por diversas problemáticas laborales. La delegada de ATE, Cristina Valenzuela, informó que se trata de un quite de colaboración impulsado por la falta de respuestas por parte de las autoridades.

“Los trabajadores nos pidieron apoyo por la situación que atraviesan, y desde ATE acompañamos el reclamo”, explicó Valenzuela. Además, la delegada señaló que no existe actualmente ningún canal de diálogo con la directora del distrito, lo que agrava aún más el malestar entre los empleados.

El conflicto refleja un clima de tensión creciente en el sector, en medio de demandas que —según los trabajadores— no han sido atendidas por la gestión educativa local. Desde el gremio no descartan que las medidas continúen o se intensifiquen en los próximos días si no hay avances en la negociación.