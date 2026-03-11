“Me apareció una deuda que nunca pedí”: vecino denuncia hackeo y bloqueo de fondos sociales en Cutral Có

Un vecino de Cutral Có denunció públicamente una situación que atraviesa desde principios de febrero, luego de que su cuenta bancaria fuera presuntamente hackeada y se generara una deuda millonaria a su nombre. El problema derivó en que la entidad financiera comenzara a retener automáticamente depósitos correspondientes a programas sociales y becas destinadas a sus hijos.

Sergio Rodríguez explicó que todo comenzó el 2 de febrero, cuando detectó en su cuenta un débito relacionado con un crédito que asegura no haber solicitado. “Me salta en el banco que tengo una deuda de 1.400.000 pesos que yo nunca toqué”, relató.

A partir de ese momento, cada vez que se acreditan fondos en su cuenta —como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la beca Gregorio Álvarez— el dinero es absorbido por el débito automático vinculado a esa deuda.

Rodríguez aseguró que realizó las denuncias correspondientes tanto en la comisaría como ante la entidad bancaria, pero hasta el momento no obtuvo respuestas concretas. “Nos dijeron que la plata de la asignación no se toca, pero ya pasaron más de siete días y no hay respuesta”, explicó.

La situación genera especial preocupación en la familia porque los fondos retenidos están destinados al bienestar y la educación de sus hijos. Según contó, incluso la beca depositada recientemente también fue descontada por el sistema bancario.

“Encima los nenes estaban re emocionados con la beca, y el banco se la comió”, expresó Rodríguez con angustia, mientras continúa esperando una solución que permita recuperar los fondos y aclarar el origen de la deuda registrada en su cuenta.