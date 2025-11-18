Más de 20 mil trabajadores asistieron a la renovación de autoridades del Sindicato Petrolero

Ante más de 20 mil personas, asumió la conducción del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa la lista encabezada por Marcelo Esteban Rucci como Secretario General y Ernesto Inal como Secretario General Adjunto. El nuevo mandato se extenderá hasta el 16 de noviembre de 2029.

El acto se llevó a cabo este lunes por la mañana en el Centro Recreativo de Rincón de los Sauces (Moisés Gómez) y se destacó por la masiva presencia de trabajadores y trabajadoras que colmaron las instalaciones.

Rucci, quien inicia un nuevo período al frente del gremio, fue electo en los comicios internos del pasado 22 de julio. Aunque hubo lista única para la renovación de autoridades, la participación fue histórica: más del 90% del padrón asistió a las urnas para ratificar la continuidad de la actual conducción.

Luego de la entrega de diplomas que oficializó los cargos, Rucci agradeció la confianza “para que sigamos representando a cada uno de ustedes” y aseguró que la comisión directiva continuará “al lado de cada trabajador”, porque “es un orgullo representarlos”. Subrayó que “no nos mueve otra cosa que defenderlos de la mejor manera” y remarcó los dos pilares fundamentales de la organización: lealtad y unidad.

Por su parte, Ernesto Inal sostuvo que seguirán trabajando “para que todos puedan llevar el pan a su familia”. “Siempre vamos a estar parados en el mismo lugar: del lado de los trabajadores”, afirmó. Y cerró con un mensaje contundente: “Somos los trabajadores los que vamos a hacer que la Argentina salga, de una vez por todas, de estas situaciones”.

