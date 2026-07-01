Manuel Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar el Gobierno

El exfuncionario Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al directorio de YPF, pocos días después de haber dejado su cargo en la Jefatura de Gabinete, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La dimisión fue oficializada mediante una nota dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín, en la que expresó su decisión de dejar el cargo de director titular por las acciones de Clase A en representación del Estado.

“Me dirijo a usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A”, señaló Adorni en el escrito.

Adorni había sido designado como integrante del directorio de YPF el pasado 30 de enero. Ese mismo día participó de su primera reunión con las máximas autoridades de la compañía en la sede de Puerto Madero.

Durante su gestión había informado que renunciaba a percibir los honorarios correspondientes al cargo, una medida que, según trascendió, también adoptaría quien lo reemplace en el directorio de la empresa.