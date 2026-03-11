Mamógrafo móvil en Plaza Huincul

Desde ayer y hasta hoy, el mamógrafo móvil de LUNCEC se encuentra instalado frente a la Municipalidad y la delegación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), sobre Avenida San Martín. La iniciativa busca acercar la práctica de la mamografía gratuita a mujeres de la zona, en el marco del programa de prevención del cáncer de mama.

Patricia Stoll, directora provincial del ISSN, explicó que la atención se realiza por orden de llegada, de 9:30 a 13 horas. “Es una práctica gratuita, no invasiva, y está destinada a mujeres afiliadas mayores de 45 años. También pueden acceder afiliadas a PAMI hasta los 75 años con prescripción electrónica, y aquellas que no tengan obra social, dentro del mismo rango de edad”, detalló.

El operativo incluye mostradores itinerantes donde se brinda información sobre el uso de la oficina virtual del instituto, la tarjeta digital y el historial de consumo de los afiliados. “Estamos capacitando y enseñando a la gente a utilizar estas herramientas, porque hoy todo se gestiona de manera virtual”, agregó Stoll.

La funcionaria destacó que el mamógrafo móvil recorre distintas localidades del interior neuquino desde hace varios meses, acercando la prevención a comunidades como Aluminé, San Martín de los Andes y otras. “La idea es estar cerca de la gente y responder a sus necesidades”, subrayó.

Vecinas de Plaza Huincul, Cutral Có y zonas aledañas pueden acercarse hasta el mediodía para realizarse el estudio. Luego, el dispositivo continuará su recorrido en hospitales y otras localidades de la provincia.

Prevención y salud: “Todo tomado a tiempo tiene solución”, remarcó Stoll, invitando a la comunidad a aprovechar esta oportunidad de cuidado gratuito y cercano.