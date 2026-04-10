Malestar de padres por la falta de clases en la Escuela 102: obra retrasada y sin fecha firme

Crece la preocupación y el enojo de las familias de la Escuela 102 , que continúa sin clases debido al retraso en las obras del edificio. Durante una reunión realizada ayer jueves, un grupo de padres expresaron su malestar ante la falta de definiciones y demoras en la finalización de los trabajos.

Según se informó, la obra —iniciada el 2 de enero— podría finalizar recién el 27 o 28 de abril, aunque desde el Distrito 2 aclararon que se trata de una fecha estimativa y no garantiza el inicio inmediato de clases.

Padres y directivos coincidieron en la incertidumbre del escenario, ya que no hay avances suficientes y tampoco alternativas claras para garantizar la continuidad pedagógica. La posibilidad de dictar clases en otros espacios se ve dificultada por cuestiones administrativas y gremiales.

Además, surgieron cuestionamientos sobre las condiciones de la obra, ya que al comenzar los trabajos se detectaron fallas estructurales que obligaron a rediseñar el proyecto, generando mayores demoras.

Ante este panorama, las familias evalúan viajar a Neuquén capital para exigir respuestas al Consejo Provincial de Educación y autoridades del gobierno. Mientras tanto, la comunidad educativa continúa “empantanada”, sin soluciones concretas y con los estudiantes aún sin poder regresar a las aulas.