Madre de barrio Parque Este pidió ayuda por la situación de violencia que atraviesa con su hijo

Una vecina del barrio Parque Este de Cutral Co expresó públicamente la difícil situación familiar que atraviesa con uno de sus hijos de 11 años, quien —según relató— presenta conductas agresivas y episodios de violencia dentro del hogar.

La mujer contó que el menor tiene diagnóstico de TDAH y certificado de discapacidad, y aseguró que desde hace meses espera asistencia de profesionales de salud mental. También indicó que el niño dejó de tomar la medicación porque ya no le hacía efecto y que actualmente no recibe acompañamiento suficiente.

Según relató, las situaciones de violencia se repiten a diario y ya provocaron daños en la vivienda y en su vehículo. Además, afirmó sentirse sola y sin contención, tanto desde lo económico como desde lo institucional.

En medio de este contexto, la mujer recibió una citación judicial vinculada a una intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente. La madre manifestó preocupación por la posibilidad de perder la tenencia de sus hijos, aunque aclaró que aún espera conocer las resoluciones judiciales correspondientes.

El caso se encuentra bajo intervención de organismos judiciales y de protección de derechos, debido a la presencia de menores involucrados y la complejidad de la situación familiar.