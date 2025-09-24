Los Viking’s vuelven a los escenarios de Cutral Co con un show lleno de nostalgia

Este sábado 27 de septiembre a las 22 horas, el Centro Cultural José Ríoseco será el escenario del esperado regreso de Los Viking’s, la histórica banda musical de la comarca petrolera que marcó generaciones con su música.

Formada el 8 de julio de 1965, la agrupación se convirtió en un ícono de la vida cultural y social de la región, animando bailes, eventos y celebraciones a lo largo de casi seis décadas. A lo largo de los años, y con distintas formaciones, supieron mantenerse vigentes y conservar su esencia.

Este nuevo show musical propone un recorrido por los grandes éxitos del recuerdo, y promete una noche cargada de emoción y homenaje a una banda que forma parte del alma de la ciudad. La última presentación de Los Viking’s fue en julio, cuando celebraron su 60° aniversario con un espectáculo a sala llena.

🎟 Entradas:

Anticipadas: $15.000

$15.000 En puerta: $20.000

Una cita imperdible para revivir la historia musical de Cutral Co y disfrutar de una noche inolvidable.