Llega la 9° edición de la Fiesta de las Ciudades en Plaza Huincul

Este viernes y sábado se celebrará la 9° edición de la Fiesta de las Ciudades, un evento cultural que ya es tradición en la comarca, con música en vivo, danzas, actividades recreativas y mucho más. La cita será en el Club Plaza del barrio Central, a partir de las 20 horas ambos días.

En diálogo con la prensa, Domingo Muñoz, integrante del grupo La Sureña y uno de los organizadores, adelantó que la apertura contará con la participación de agrupaciones de ballet y grupos musicales locales y regionales.

Además, para el día sábado está prevista una bicicleteada familiar, que sumará una propuesta recreativa y saludable al festejo.

Respecto al valor de la entrada para el sábado, Muñoz aclaró que será muy accesible, pensada “acorde al bolsillo de la gente”, aunque aún no se confirmó el monto exacto.

La Fiesta de las Ciudades es un espacio que busca celebrar la identidad y el talento local, y este año promete nuevamente convocar a familias y vecinos en un ambiente de celebración y encuentro comunitario.