Liotard: “Estamos ante una muerte violenta y trabajamos para determinar qué ocurrió”

Un hombre fue encontrado sin vida este lunes dentro de su domicilio, en un hecho que es investigado como homicidio por la fiscalía. Según la información preliminar, la muerte se habría producido el día anterior, aunque el hallazgo ocurrió recién hoy, cuando el padre de la víctima ingresó a la vivienda.

De acuerdo a lo informado por el fiscal jefe Gastón Liotard, se constató que se trata de una muerte violenta, aunque las causas precisas serán determinadas tras la autopsia, que se realizará este martes a primera hora. “No podemos confirmar aún si se trató de un arma de fuego u otro mecanismo, eso lo establecerán los médicos”, indicó.

El cuerpo fue encontrado sobre una cama improvisada, vestido y cubierto con ropa de abrigo, en una escena que, a simple vista, no evidenciaba signos de lucha en el resto del cuerpo. Sin embargo, se observaron manchas de sangre y lesiones visibles en la zona de la cabeza y el rostro, lo que podría estar vinculado a la causa del fallecimiento, aunque esto deberá ser confirmado por los peritos.

En cuanto a la investigación, el fiscal señaló que se encuentran en plena etapa de recolección de pruebas y análisis de distintas hipótesis. No hay personas detenidas hasta el momento.

Consultado sobre antecedentes o el entorno de la víctima, Liotard evitó brindar detalles, remarcando que “lo importante es determinar quién o quiénes fueron los responsables y en qué circunstancias ocurrió el hecho”.

No obstante, trascendió que existen actuaciones previas vinculadas a un incendio ocurrido tiempo atrás en cercanías del domicilio de la víctima, lo que también forma parte de las líneas de investigación, aunque desde la fiscalía aclararon que se trata solo de una hipótesis más y que no puede descartarse ninguna posibilidad.

La causa continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas, tras los resultados de la autopsia, se puedan obtener datos más precisos sobre la mecánica del crimen.